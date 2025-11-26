Americká Johns Hopkins University je možná nejvýznamnější výzkumnou univerzitou na světě. Instituce z města Baltimore je spojena s průlomovými objevy a inovacemi, zejména v lékařství, její absolventi a vyučující získali desítky Nobelových cen.
Doktor Majid Fotuhi, neurovědec z Johns Hopkins, zasvětil přes 30 let studiu toho, proč paměť a kognitivní funkce s věkem slábnou a jak tento proces zvrátit. Brzy o výsledcích svého pátrání vydá knihu s názvem The Invincible Brain. V ní popisuje, že je mylné se domnívat, že mozek je jako starý počítač, který se nevyhnutelně opotřebuje.
