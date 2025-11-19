Evropa se po pandemii řadila mezi vítěze v oblasti cestovního ruchu. Po období uzavřených hranic přišla silná poptávka a obnovená touha znovu cestovat. Letošní léto však naznačilo změnu trendu. Přestože celkový počet návštěvníků kontinentu mírně vzrostl, pod povrchem došlo k výraznému přeskupení turistických proudů. Západní Evropa, dlouhodobé jádro evropské turistiky, zaznamenala odliv tradičních návštěvníků, zatímco do popředí zájmu se dostávají nové destinace. Mění se také samotné preference turistů.
