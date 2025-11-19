Dát na střechu fotovoltaiku, zateplit dům nebo vyměnit starý kotel na uhlí, to je jen část z mnoha úsporných a energetických opatření, na která mohou majitelé rodinných i bytových domů získat podporu z dotačního programu Nová zelená úsporám. Za celou dobu své existence od roku 2009 rozdělil zhruba 134 miliard korun mezi přibližně 750 tisíc domácností. Jak s ním naloží nová vláda, není jisté.

Vítěz voleb, hnutí ANO Andreje Babiše, ve svém volebním programu pokračování Nové zelené úsporám podporoval, Motoristé, kterým by mělo připadnout ministerstvo životního prostředí, se ale o jeho zachování nezmiňují. Naopak slibují na tomto ministerstvu velké změny, včetně rozdělovaných dotací. Dotační program zcela opomíjí i návrh programového prohlášení, které ANO, Motoristé a SPD společně sepsali.

Podle dosavadního ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) je nastavení Nové zelené úsporám v podstatě jisté jen do konce tohoto roku. Od toho nového už může doznat výrazných změn. 

