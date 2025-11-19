Nabídka elektrických modelů Hyundai Ioniq s 800V elektrickou platformou roste. Jejím vrcholem je téměř 5,1 metru dlouhé SUV Ioniq 9, které klidně snese označení „korejský Range Rover“.
Už jen tím, jak svou posádku hýčká. O přejezdu prakticky jakékoliv nerovnosti sotva víte. Křesla vpředu jsou bohatě dimenzovaná a pozici v nich si najde každý, u testované nejvyšší výbavy Calligraphy mají navíc vyhřívání, ventilaci, elektrické ovládání a u řidiče i masážní funkci.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.