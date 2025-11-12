Vyznat se v zákonech a dalších právních textech a pochopit jejich význam může být pro běžného člověka nesnadné. Pokud je právo pro adresáty nepochopitelné, podstatným způsobem se snižuje jeho efektivita a klesá i míra spravedlnosti, kterou má přinést. Snahy změnit to jsou zatím bez valného efektu.
Když například zákoník práce stanoví, že „hodinová minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin se vypočte jako podíl měsíční minimální mzdy a průměrného počtu pracovních hodin připadajících v kalendářním roce, pro který se výpočet provádí, na jeden kalendářní měsíc, přičemž do počtu pracovních hodin se pro tento účel nezahrnují pracovní hodiny, na které připadá při rovnoměrném rozvržení pracovní doby do pětidenního pracovního týdne v kalendářním roce svátek,“ málokdo na první pokus pochopí, jaká výše minimální hodinové mzdy mu vlastně náleží.
