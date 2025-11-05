Už na střední škole se Martin Bezděk dostal do kontaktu s podnikovou praxí prostřednictvím vyučujících, kteří odtud za studenty docházeli. Hned po maturitě si otevřel živnost a spolupracoval s firmami, které stavěly webové stránky nebo e‑shopy. „Postupně jsem pronikl do podnikových provozů a digitalizace jako takové. To již nešlo jen o samotný web, ale o komplexní optimalizaci těch provozů,“ říká majitel společnosti Valmia, dodávající na zakázku softwarová řešení firmám. Sídlo má ve Valašském Meziříčí, ale svůj byznys nepovažuje za regionální. Nové zákazníky získává z celé republiky.
Jak si firma třeba z jižních Čech vybere vás, a ne někoho z Českých Budějovic? Je celorepubliková konkurence těžká?
Myslím, že je naopak obrovská výhoda mít možnost dodávat kamkoliv. V IT poptávka převyšuje nabídku, takže zatím konkurenci vůbec neřešíme, soustředíme se na to, jak to děláme my, a ať to děláme co nejlíp. Nikdy jsme neměli marketing ani neděláme aktivní obchod, celou dobu od založení firmy v roce 2020 fungujeme na bázi doporučení. Začali jsme třeba tak, že malá místní pekárna potřebovala rezervační systém na pečivo a pak přišel někdo další, že by chtěl něco podobného, ale v jiném oboru.
