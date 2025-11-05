Badatelská výuka bývá experty doporučována jako dobrý způsob, jak moderně vzdělávat děti – aby se jen nememorovaly fakta, ale naučily se vyhledávat informace, analyzovat je a na učivo si vlastně přicházely samy. Jenže podle učitele Pavla Bobka takový způsob výuky není efektivní. „Představa, že když se žák něco naučí prožitkem, tak si to lépe zapamatuje, je mylná,“ tvrdí.

A „proti proudu“ jde i v ostatních názorech. Nesouhlasí s tím, že má z velké části zůstat na školách, co se budou děti učit. Nově schválená pravidla pro výuku volnost škol navíc ještě více posilují. Učitelé se v nich přitom nedočtou, jaké přesně znalosti mají žáci mít, ale píše se v nich hlavně o kompetencích. Tedy hlavně aby uměli analyzovat informace, kriticky je posoudit, přicházet s inovativními nápady. „Anglie a další státy si podobným vývojem už prošly a zjistily, že výsledky žáků jdou dolů. Nyní už své postoje přehodnocují,“ říká Bobek, který nyní učí na Základní škole Solidarita v Praze 10 a je také lektorem budoucích pedagogů v programu Učitel naživo. Studoval i učil v Londýně a o své zkušenosti napsal knihu Učitelství jako řemeslo.  

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 80 % článku.

Předplatit za 29 Kč měsíčně
První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67808630-hry-ani-projekty-deti-tolik-nenauci-uspesne-zeme-stavi-na-bdquo-klasicke-ldquo-vyuce-rika-lektor-budoucich-ucitelu  

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.