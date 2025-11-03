Across vznikl před pěti lety trochu z nouze. Suzuki potřebovalo zlepšit své flotilové emise, a tak se spojilo s Toyotou, která mu do nabídky poskytla dva modely. Jedním z nich se stalo hybridní kombi Swace, vlastně Toyota Corolla, druhým pak plug-in hybridní SUV Across, což je Toyota RAV4.
Původ se nakonec Suzuki ani nesnaží výrazněji skrýt a přebírá od „ravky“ to dobré, i to horší. Vnější design se odlišuje hlavně přední částí, která působí kvůli jiné masce lehce elegantněji. Je to ale rozdíl skutečně minimální. V zadní části ho nenajdete vůbec, pokud si odmyslíte jiné logo, a to stejné platí i v interiéru.
V zadní části nepoznáte rozdíl vůbec, pokud si odmyslíte jiné logo, a to stejné platí i v interiéru. Zakryjte logo na volantu a sedíte v Toyotě se vším všudy. A protože RAV4, z níž Across vychází, už kroutí osmou sezonu (na dveře hlasitě klepe nástupce), je to prostředí až příjemně starosvětské.
Kde mají rivalové ovládání všeho přes dotykovou obrazovku, má Across třeba na nastavování teploty dvouzónové automatické klimatizace masivní otočný ovladač, navíc s příjemně pogumovaným povrchem. Tak vypadá vrchol ergonomie, protože ho nahmatáte i úplně poslepu. Klasická tlačítka má i vyhřívání zadního skla, „ofuk“ toho předního anebo dvouúrovňové vyhřívání sedadel.
Pochvalu dále zaslouží i přední sedadla čalouněná kombinaci látky a umělé kůže. Mají příjemný tvar i na dlouhé cestování. U řidiče se sedačka navíc seřizuje elektricky.
Pokud však budeme mluvit o tom dobrém, je potřeba zmínit i to horší. Což je bezpochyby multimediální systém, který by si generační výměnu určitě zasloužil. Orientace v něm sice není složitá, ale grafika i odezva na zadání pokynu jsou u konkurence určitě lepší a rychlejší. U auta, jehož cena přesahuje 1,2 milionu korun, bychom také uvítali více než jen couvací kameru, navíc s ne úplně vysokým rozlišením. Na panoramatický systém u Acrossu zapomeňte.
Výbava je tady v režimu „všechno, nebo nic“. Vybrat si můžete leda barvu, zbytek je pevně daný a nutno říct, že snad až na zmíněnou kameru je Suzuki skutečně plně vybavené. Nechybí sledování mrtvých úhlů, vestavěná navigace, výhřev mají dokonce i zadní sedadla či volant a samozřejmě nechybí 19palcová litá kola. V ceně 1 273 400 korun, za níž se Across teď prodává, je dokonce i metalíza.
Test Suzuki Across 2.5 PHEV
Stejné jako je to všechno, nebo nic výbavou, je to i pohonem. Žádný výběr, zkrátka kombinace 2,5litrového benzinového čtyřválce se dvěma elektromotory, dohromady tvořící SUV s pohonem všech kol. Bez mechanického propojení.
Benzinový čtyřválec má 136 kW, k tomu dalších 134 kW přidává přední a 40 kW zadní elektromotor. Celkem je pak k dispozici 225 kW, což objasňuje i šestivteřinovou dobu potřebnou k akceleraci z 0 na 100 km/h.
Tím se ale nenechte vykolejit, protože komfort a klid je – i vzhledem k použití automatu e-CVT s plynule měnitelným převodem – doména Suzuki. Platí to přitom i pro naladění podvozku. Při rozvážné jízdě se umí Across odvděčit i velmi slušnou spotřebou, ve městě třeba nebude problém dosáhnout elektrického dojezdu kolem udávaných 75 km v kombinovaném cyklu.
Jak asi tušíte, dálnice vyhovuje plug-in hybridnímu pohonu o něco méně. Ovšem i s dálniční jízdou mezi Prahou a Brnem (a zpátky) se nakonec auto za týden testu a více než 600 najetých kilometrů dostalo na 5,6 l/100 km a 24 kWh/100 km. Nabíjeli jsme ho přitom jedinkrát, takže více jsme se spoléhali na spalovací motor.
Suzuki Across PHEV
Motor: benzinový čtyřválec + 2x elektromotor, pohon všech kol
Převodovka: samočinná, s plynule měnitelným převodem
Výkon: 225 kW / 306 k
Točivý moment: 227 + 270 + 121 Nm
Zrychlení: 6,0 s
Maximální rychlost: 180 km/h
Spotřeba: 1,0 l/100 km
Cena od: 1 273 400 Kč
Pohon Acrossu pracuje ve čtyřech režimech: vynutit si lze čistě elektrickou jízdu, hybridní pohon, automatické přepínání mezi hybridem a elektromobilem dle situace a také dobíjení trakční baterie spalovacím motorem. To se mnohdy hodí, protože baterku s 18,1 kWh nejde ze sítě dobíjet jinak než střídavým proudem a k tomu maximálně jen 6,6 kW.
Na papíře sice plug-in hybridní pohon trochu ubírá na velikosti kufru, protože Across má „jen“ 490 litrů, ve skutečnosti je to ale i díky pravidelnému tvaru, velkému vstupnímu otvoru a nízké nakládací hraně více než dostatečné. Po sklopení sedadel navíc vznikne rovná ložná plocha a jako bonus je na zadních sedadlech také dostatek místa ve všech směrech.
A tak i když místy bude potřeba několik kompromisů daných datem výroby, je Suzuki Across skutečně velmi příjemným společníkem. Tak jako každý plug-in hybrid bude majitele, při poctivém nabíjení, odměňovat nevídaně nízkou, někdy až nulovou, spotřebou paliva v městském provozu. Zároveň mu ale dává dost klidu i na delší vzdálenosti. Jen je potřeba počítat s trochu vyšší cenou.
