Je skoro mytickou a značně kontroverzní postavou řady domácích insolvenčních kauz. Petr Bujnoch kupuje pohledávky, tvrdě je vymáhá, financuje nejrůznější, mnohdy divoké spory. Jeho stopu najdeme v krachu skupiny Arca, ve fotbalovém klubu FK Zbuzany, v pohnuté rodinné sáze Karsit či zkrachovalé advokátní kanceláři Kubištová & Co. Nejznámější kauza, která se s ním pojí, je ale insolvence obchodníka Tomáše Bárty a následná právní válka o podíl v kdysi bohaté energetické skupině Bohemia Energy.
