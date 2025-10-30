Pardubická společnost, která byla založena už v roce 1920 jako „Československá akciová továrna na látky výbušné“ a v roce 1934 přejmenována na Explosia, je předním výrobcem a dodavatelem výbušnin a střelivin pro Armádu České republiky a alianční partnery NATO. „Naše modulární hnací náplně pro houfnice splňují přísná výrobní kritéria, mají špičkovou kvalitu a spolehlivost a staly se důležitou součástí moderního dělostřelectva. Jde o perspektivní produkt, po kterém roste poptávka,“ uvádí Tomáš Rubáček, generální ředitel a předseda představenstva Explosie.
