Nechuť měnit dodavatele energie je v Česku stále výrazná. Ročně ke změně přistoupí jen asi 15 procent domácností a tento podíl se dlouhodobě prakticky nemění, i když rozdíly mezi nabídkami mohou dosahovat až deseti procent. „Koncový spotřebitel je konzervativní a dodavatelé sází na reklamu, cashbacky a různé retenční programy, aby si zákazníky udrželi,“ vysvětluje generální ředitel energetické společnosti epet Petr Švec. U firemních zákazníků je setrvačnost ještě výraznější.
Dalším faktorem jsou chystané emisní povolenky pro domácnosti ETS2, které mají od roku 2027 ovlivnit cenu plynu. V první fázi by mohlo podle Švece dojít k zdražení zhruba o pětinu. Přechod na jiné zdroje vytápění však nebude jednoduchý. Nastupující vláda chce navíc do cen energií sáhnout, například snížením regulované části ceny. Domácnosti by v takovém případě nic nenutilo k přechodu z fosilních paliv, mezi něž zemní plyn patří, na čistší zdroje vytápění.
