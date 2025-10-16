1. Peking omezuje vývoz kovů pro technologie
Čína rozšířila omezení vývozu vzácných kovů i souvisejících technologií a plánuje regulovat vývoz dalších pěti těchto kovů. Ty jsou nezbytné pro digitální, automobilový a zbrojní průmysl a také pro energetiku.
Asijská velmoc je největším světovým producentem těchto kovů, kterých je celkem 17. Nyní se restrikce vztahují už na 12 z nich.
Od dubna platí v Číně systém licencí pro vývoz některých z nich a ten vyvolal rozruch po celém světě. Exportéři musí získat povolení k vývozu technologií používaných k těžbě a tavení, pro montáž, seřizování, údržbu, opravy a modernizaci výrobních linek. Pro zahraniční subjekty budou podle informací ministerstva obchodu zavedena další omezení. Zbrojařské budou z obchodu vyloučeny.
Nová pravidla vstoupí v platnost 8. listopadu, těsně před vypršením 90denního obchodního příměří s USA. Oznámení o svém postupu Peking vydal den poté, co američtí zákonodárci vyzvali k širšímu zákazu vývozu zařízení pro výrobu čipů do Číny.
