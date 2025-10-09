1. Plzeň bude mít věžák, vlastně hned dva
Sisters se bude jmenovat dvojice výškových budov, jež vyrostou do tří let na jižním předměstí Plzně. Poblíž místa, kde se nacházel kdysi oblíbený hotel Škoda, postaví developerská a investorská skupina MIRAS Group podle návrhu architekta Václava Ulče dvojici věžáků stylizovaných do podoby objímajících se sester.
Výška domů bude 94 a 83 metrů, budou mít 26 a 24 podlaží, mají být propojeny krčkem. V případě vyššího půjde o třetí nejvyšší obytný dům v Česku a západočeská metropole se tak zařadí za Brno, Prahu a Most mezi města s takovými stavbami pro bydlení nebo práci lidí.
Nejvyšší stavbou Plzně zůstane katedrála svatého Bartoloměje s věží sahající do výšky 102 metrů.
Sisters jsou součástí projektu Polyfunkční domy Chelčického, který zahrnuje i čtyřpodlažní parkovací dům a menší bytový dům, na nějž naváže rekonstrukce hotelu Škoda.
Investici 1,5 miliardy korun částečně pokryje soukromý kapitál, částečně bankovní půjčky.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.