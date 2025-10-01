Evropa sotva zvýší svou konkurenceschopnost vůči Americe nebo jiným vyspělým částem světa, protože to by musely členské země řadu důležitých kompetenci předat Bruselu. A s tím by v dnešní době souhlasil málokterý stát, popisuje majitel strojírenské skupiny Wikov Industry Martin Wichterle svoji zkušenost s byznysem na obou stranách Atlantiku. Neříká, zda je to dobře nebo špatně. Bere to tak, že současný stav je naše volba.
Wichterle v Česku rozvíjí sklárny Bomma a Rückl, skupina Wikov ovšem vyrábí i za oceánem. A dodavatel ozubených kol a převodovek od loňského října posílil akvizicí společnosti Litostroj o významného světového výrobce turbín pro vodní elektrárny. Nový obor zahrnuje výrobu v Evropě i Americe a Wichterleho strojírny mají díky tomu do roku 2028 zdvojnásobit letošní tržby. Turbíny se dokonce stanou tahounem ekonomiky celé skupiny.
