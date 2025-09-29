Běžné kurzy tvůrčího psaní nabízejí účastníkům osvojení solidních dovedností – jak funguje příběh, jak jít za hranice dosavadního myšlení, co je podtext i kontext a že to nesmí být nuda. Některé seznamují budoucí spisovatele se zákonitostmi knižního trhu. Lektoři ovšem až překvapivě často upozorňují své klienty, aby si nemysleli, že se jako autoři literatury uživí. Což je přesný opak toho, co klienti chtějí. Zvlášť když jsou třeba fanoušky Dana Browna a u příležitosti jeho návštěvy v Česku si uvědomí, že by pár vět jako on dali dohromady taky. Kde se tedy bere bohatství úspěšných a je možné se u nich přiučit?
Kalifornská autorka knih pro ženy Julia Amanteová brzy pochopila míru svého talentu. Její příběhy balancují na hranici červené knihovny a spotřební romantické tvorby. Přístupem k psaní je ukázkou toho, jak se uživit a nebýt materiálně odkázána na úspěch příštího díla. Dosáhla toho i tím, že brzy – řečeno byznysovou terminologií – diverzifikovala portfolio.
