1. Nvidia zachraňuje konkurenta Intel
Lídr na trhu výroby čipů pro umělou inteligenci Nvidia kupuje podíl ve společnosti Intel v hodnotě 5 miliard dolarů (111,5 miliardy korun). Díky tomu se stane jedním z největších akcionářů s přibližně čtyřprocentním podílem v polovodičové společnosti, jež se ocitla v problémech.
Transakce by měla být dalším záchranným lanem poté, co Intelu první hodila americká vláda samostatnou investicí. Jeho akcie po zveřejnění oficiální zprávy vzrostly o více než 25 procent. Akcie nejhodnotnější globální firmy současnosti Nvidia šly nahoru zhruba o tři procenta.
Intel se delší čas potýká s problémy při rozšiřování kapacity pro produkci čipů. Značně zaostával za rivalem Nvidií, která zachytila boom umělé inteligence. Její tržní kapitalizace překročila hranici čtyř bilionů dolarů, zatímco tržní kapitalizace Intelu klesla zhruba na 100 miliard.
Nvidia investuje do dalších společností zejména doma, aby udržela dynamiku svého rozvoje a náskok před zahraničím, především před tchajwanskou TSMC.
