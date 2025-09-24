Ondřej David, zakladatel advokátní kanceláře DBK Partners a investiční skupiny ICP Group, má za sebou kariéru, kterou by zvládli tři lidé. Právník, jenž stál u stovek velkých transakcí a v minulosti rozváděl premiéra Petra Nečase, dnes rozvíjí developerské projekty na Floridě, kupuje firmy a zároveň pomáhá své dceři s rozjezdem hudební kariéry. U označení miliardář se nicméně ošívá. „Dneska je s trochou nadsázky miliardářem skoro každý, kdo má větší nemovitostní portfolio,“ říká.
Jste právník. Co vás přivedlo k developerství, tedy k založení ICP? Je to pro právníka přirozená cesta, nebo spíše únik z nudy paragrafů?
Rozhodně to není přirozený vývoj. Myslím ale, že každý máme nějaký naturel a podnikatelský duch. V mém případě to nebyl únik od „nudy paragrafů“. V advokacii jsem pracoval na tisících transakcí – od realitních obchodů až po prodeje pohledávek nebo celé firmy. Díky tomu jsem se seznámil s řadou lidí, z nichž se později stali i moji přátelé. A právě oni mě přivedli k tomu, že jsem se mohl zapojit do společných investic. Na začátku to ani nebyly nemovitosti, ale hlavně pohledávky. Tehdy jsem do projektů nevkládal kapitál, ale know‑how. Za to jsem pak ve firmách získával podíly. To byl začátek mého podnikání.
