Kdo vlastní více bytů, než kolik má dětí, je spekulant a měl by být více zdaněn. Slova pronesená přednedávnem předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem způsobila poprask a vyostřená debata opět ukázala, jak citlivou otázkou je v Česku zdanění nemovitostí.
Odvody státu za vlastnictví nemovitostí u nás přitom patří k nejnižším mezi ekonomicky vyspělými zeměmi. Vybírá se na nich ekvivalent necelých dvou desetin procenta hrubého domácího produktu. To je druhé nejnižší číslo ze všech zemí sdružených v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD); menší daně z majetku platí už jen Estonci. V západní Evropě či ve Spojených státech se tyto daně počítají v násobcích.
