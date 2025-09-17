My Češi máme hasičskou mentalitu. Jsme v pohodě, dokud nám všechno jde. A může nám někdo stokrát říkat, že se blíží potíže, že obrazně řečeno může začít hořet. Ale my ne, žijeme z podstaty a ještě se plácáme po zádech, jak jsme skvělí. A když pak problémy dorazí, začneme sami sebe utvrzovat v tom, že to není naše chyba, že za to může někdo jiný, říká šéf skupiny Siemens v Česku Eduard Palíšek. I tahle slova jsou dokladem, že tenhle zkušený manažer je v mnoha ohledech výjimečná postava. Nebojí se tvrdě hodnotit některé charakteristiky české ekonomiky i hlubší povahy celého českého národa.
