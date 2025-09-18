1. PPF kupuje hotel Diplomat
Nejsilnější finanční skupina v Česku pokračuje v akvizicích na tuzemském hotelovém trhu. Poté co PPF loni a letos na jaře koupila pražské hotely Hilton a Four Seasons, nyní ovládla dejvický hotel Diplomat.
Ten byl postaven v roce 1990. Díky své poloze nedaleko letiště i Pražského hradu, zároveň v těsné blízkosti ambasád a rezidencí se stal centrem diplomatického a společenského života.
Prodávajícím je thajská společnost Rabbit Holdings Public Company Limited, která se primárně zaměřuje na finance a nemovitosti. Je součástí větší skupiny BTS Group Holdings, a jelikož je kotovaná na thajské burze cenných papírů, dokonce tam už investory informovala, že ke změně vlastnictví dojde. Ve zprávě se uvádí, že její hodnota transakce, která podléhá obvyklým regulatorním schválením, by měla být 73 milionů eur, tedy zhruba 1,7 miliardy korun.
