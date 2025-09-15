Tachovsko, část bývalých Sudet, není země zaslíbená pohodlnému životu ani snadnému podnikání. Drsný kraj nepřeje cestovnímu ruchu, neláká špičkové technologické firmy, nezaměstnanost je tu vysoká a výdělky nízké, podprůměrné. „Já tomu tady říkám odvrácená strana Měsíce, a co se počasí týče, jsme tu takový Náhorní Karabach, protože zimy jsou tady krušné. A to se promítá do duší lidí,“ říká podnikatelka Libuše Pažoutová Sittová z rodinné farmy Dvůr Krasíkov. Vystudovaná ekonomka s praxí ministerské úřednice a mluvčí Městského úřadu v Českém Krumlově, auditorka a pracovnice dvou nadnárodních společností má s čím srovnávat. Na politicích nenechává nit suchou a nerozlišuje mezi stranami.
Dvůr Krasíkov, nazvaný podle hradu v sousedství, vznikl poblíž obce Kokašice z chátrajícího areálu bývalého státního statku, který před lety koupil Sittové otec. Dnes tu podnikatelka s manželem, dalšími členy rodiny i několika zaměstnanci provozují sýrárnu, penzion, krámek, pojízdnou prodejnu, ale i zámečnickou dílnu, truhlárnu, mini zoo. K farmě patří i desítky krav, ovce, kozy a nově několik kilometrů odsud dál na frekventované silnici mezi Plzní a Karlovými Vary i vytoužené celoročně otevřené bistro s nabídkou farmářských výrobků. Vysloužilo si název Pod Ořešákem. Přestože místo ořešáku tam projíždějící řidiče upoutá spíš vyřazená plzeňská tramvaj T3.
Proč je dobré pořídit si bistro?
Protože tady pod Krasíkovem máme jen sezonní provoz, ale náklady jsou celoroční. Zatím jsme měli příjem jen čtyři měsíce v roce. Špatně se plánuje personál, zásobování a podobně. Takže mít celoroční provoz je lepší. V tom pomůže vedle bistra i ta tramvaj, která bude sloužit k posezení. A rozjíždí se to zatím dobře. Lidé chodí. Málokdy během dne tam nikdo není.
