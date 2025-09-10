Umělá inteligence mění pracovní trh rychleji, než jsme si ještě před pár lety dokázali představit. Někde se objevují obavy z úbytku pracovních míst, jinde naopak roste poptávka po specialistech, kteří si s novými technologiemi poradí. Šéf Microsoftu v Česku Michal Stachník je přesvědčen, že umělá inteligence lidem práci nevezme. Ale změní ji tak, že se budou muset naučit dělat věci jinak. V rozhovoru jsme si povídali i o velkých plánech, které Microsoft v Česku má. Z Prahy chce vybudovat klíčové centrum pro vývoj AI ve střední Evropě, investuje do vzdělávání stovek tisíc lidí a zároveň řeší, jak posílit kybernetickou bezpečnost Evropy i ochranu dat před případnými zásahy americké administrativy.
