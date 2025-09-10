U daně z příjmu fyzických osob upravíme daňovou progresi a získáme tak dodatečné příjmy do veřejných rozpočtů, snížíme nerovnost ve společnosti a zvýšíme motivaci k práci. Část programu Starostů, která se věnuje daním, je až překvapivě levicová. Přinejmenším v zemi, kde politici i ekonomové dlouhodobě tvrdí, že v podstatě neexistují příjmové rozdíly a žádní chudí.
Co nám ovšem říkají čísla? Druhý kvartál tohoto roku přinesl nečekaně vysoký růst mezd. Ty se v čistém vyjádření dokonce dostaly na rekordní úroveň roku 2020 a nechybí mnoho k tomu, aby se dostaly až k reálné hladině roku 2021, která byla ještě vyšší. Ale hlavní je, že už jsme alespoň překonali rok 2019.
