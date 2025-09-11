1. Rusko‑čínský plynovod bude největší na světě
Ruská státní plynárenská společnost Gazprom podepsala s Čínou dohodu o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2. Smlouva zní na 30 let a cena dodávek bude nižší, než jakou Gazprom aktuálně účtuje evropským zákazníkům.
Plynovod dlouhý 2600 kilometrů má mít roční kapacitu 50 miliard kubíků, o něco nižší než nefunkční Nord Stream 1 z Ruska do Německa. Výstavba Síly Sibiře 2 a dalšího plynovodu Sojuz‑Vostok, tranzitního spojení přes Mongolsko, se má i tak stát největším a nejnákladnějším plynovým projektem na světě.
Není jasné, kdo plynovod postaví ani kolik bude stát. Státní agentura Nová Čína nicméně napsala, že při návštěvě ruského prezidenta Vladimira Putina obě země podepsaly více než 20 dohod o spolupráci, mimo jiné v energetice. Jedna z nich hovoří o zvýšení dodávek plynu stávajícím plynovodem Síla Sibiře 1.
