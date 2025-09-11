1. Rusko‑čínský plynovod bude největší na světě

Rusko&#8209;čínský plynovod bude největší na světě
Foto: RIA Novosti

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom podepsala s Čínou dohodu o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2. Smlouva zní na 30 let a cena dodávek bude nižší, než jakou Gazprom aktuálně účtuje evropským zákazníkům.

Plynovod dlouhý 2600 kilometrů má mít roční kapacitu 50 miliard kubíků, o něco nižší než nefunkční Nord Stream 1 z Ruska do Německa. Výstavba Síly Sibiře 2 a dalšího plynovodu Sojuz‑Vostok, tranzitního spojení přes Mongolsko, se má i tak stát největším a nejnákladnějším plynovým projektem na světě.

Není jasné, kdo plynovod postaví ani kolik bude stát. Státní agentura Nová Čína nicméně napsala, že při návštěvě ruského prezidenta Vladimira Putina obě země podepsaly více než 20 dohod o spolupráci, mimo jiné v energetice. Jedna z nich hovoří o zvýšení dodávek plynu stávajícím plynovodem Síla Sibiře 1.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 80 % článku.

Předplatit za 29 Kč měsíčně
První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67785430-letem-svetem  