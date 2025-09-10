Před několika lety se automobilový svět předháněl v tom, kdo dříve ukončí výrobu spalovacích motorů. Někdo mluvil o roce 2030, jiný 2028 a někdo dokonce 2026. Zraky všech ale padly k roku 2035, na nějž Evropská komise nasadila cíl vyrábět jen auta s nulovými emisemi CO2. Jenže svět se změnil a automobilky najednou píšou evropským špičkám, že rok 2035 už není reálný.

Že to s prodejem čistě elektrických aut nebude tak horké, začaly jednotlivé automobilky naznačovat už před nějakým časem. Třeba Škoda už loni řekla, že prodlouží život malým autům Fabia, Scala a Kamiq minimálně do roku 2030 a současná Octavia by měla vydržet i po roce 2030. Čerstvě Opel teď přišel s tím, že původní cíl přestat vyrábět auta se spalovacími motory do roku 2028 je ne­reálný a podrží si je tak déle.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 80 % článku.

Předplatit za 29 Kč měsíčně
První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67785080-zakaz-spalovacich-motoru-neni-realny-zjistily-automobilky  