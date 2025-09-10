Před několika lety se automobilový svět předháněl v tom, kdo dříve ukončí výrobu spalovacích motorů. Někdo mluvil o roce 2030, jiný 2028 a někdo dokonce 2026. Zraky všech ale padly k roku 2035, na nějž Evropská komise nasadila cíl vyrábět jen auta s nulovými emisemi CO2. Jenže svět se změnil a automobilky najednou píšou evropským špičkám, že rok 2035 už není reálný.
Že to s prodejem čistě elektrických aut nebude tak horké, začaly jednotlivé automobilky naznačovat už před nějakým časem. Třeba Škoda už loni řekla, že prodlouží život malým autům Fabia, Scala a Kamiq minimálně do roku 2030 a současná Octavia by měla vydržet i po roce 2030. Čerstvě Opel teď přišel s tím, že původní cíl přestat vyrábět auta se spalovacími motory do roku 2028 je nereálný a podrží si je tak déle.
