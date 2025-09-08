Nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který vstoupil v platnost v srpnu s účinností od 1. listopadu, ukládá povinnost chránit vlastní informační systémy mnohem většímu okruhu firem a dalších subjektů než dosud. Vedle toho, že ukládá nové povinnosti a zapojuje další průmyslová odvětví jako potravinářství a podobně, má podnítit zájem o ochranu informačních počítačových systémů mezi specialisty na IT. V době nástupu umělé inteligence a stále pokročilejšího vývoje kvantové technologie musí ochrana sítí reagovat na nové způsoby kyberútoků.
Mnohem širší záběr zákona přináší velký problém – na takovou práci není dostatek kvalifikovaných lidí. Podle odborníků se s nedostatkem osob pro specializované pozice budou potýkat zejména veřejné instituce. „Soukromý sektor v drtivé většině případů stát přeplatí, přičemž i naše data z každoročních šetření jasně ukazují finanční ohodnocení jako hlavní faktor limitující nábor zaměstnanců veřejných institucí,“ říká Alžběta Dvořáková, tisková mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
