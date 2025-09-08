Podle ankety společnosti Scio se 85 procent žáků domácích základních škol setkalo s fyzickým nebo psychickým ubližováním ve třídě. V mezinárodních statistikách více než třetina dětí uvádí, že se na školách stane obětí šikany. Česká společnost YoungLink, kterou vytvořil tým lidí s doktorským vzděláním v oblastech psychologie, pedagogiky nebo sociometrie, nabízí způsob, jak s předstihem rizikové chování školáků identifikovat.
Nově vyvíjenou aplikaci ocenili i porotci soutěže Vodafone Nápad roku, v níž postoupila mezi 30 semifinalistů. Uspěla rovněž v soutěži Creative Business Cup, v níž se v roce 2024 umístila na třetí příčce.
Jak říká zakladatel společnosti Dušan Brabec, myšlenka, která vedla k založení YoungLink, se zrodila za jeho působení v Microsoftu, kde měl v letech 2020 až 2023 na starosti přenos moderních technologií do škol. To už byly známy i výsledky zmíněné studie Scio.
„Uvědomil jsem si, že zatímco se technologie ve vzdělávání často zaměřují na to, jak dítě učit, mnohem méně řeší, jak se dítě cítí. Přitom právě špatné ukotvení v kolektivu – izolace, nízké sebevědomí nebo neporozumění – může zásadně ovlivnit jeho učení i rozvoj,“ říká.
Když se do problematiky s kolegy naplno ponořili, zjistili také, že učitelé a rodiče často nemají dostatečný přehled o vztazích ve třídě a problémy rozpoznají až ve chvíli, kdy se naplno projeví. „Proto jsme vytvořili jednoduchý, rychlý a datově podložený nástroj, který ukáže, kdo je osamělý, kdo zastává roli lídra a jak se třída vztahově vyvíjí,“ vysvětluje Brabec.
Názory
- Julie Hrstková: Mzdy rychle rostou, rozdíly mezi regiony, pohlavími i profesemi se zvětšují ještě rychleji
- Josef Káninský: Hledám malé vizionářské město, které dá přednost chůzi před jízdou a zeleni před auty. To moje jím není
Události týdne
Téma čísla
- Stavět v Česku byty je hrůza. Developeři tak míří za hranice
- Pro developery je Vídeň „rudá“. Soukromá výstavba je v menšině a podléhá regulaci
Rozhovor
Další témata
- Letos už 11 miliard. Daňové příjmy z hazardu rostou. Ale jak komu
- Nařízení jde samo proti sobě. Vláda rozhodne o návrhu omezit pracovní agentury
- Proč v Česku nepadá cena nemovitostí? Domácí kapitál drží trh nahoře
- Češi jsou na tom lépe, než ukazují jejich výplatní pásky. Přitom platy rostou
- Superpočítače zítřka a únosy dat. V kyberochraně pomáhají i etičtí hackeři
Moderní řízení
Lifestyle
Auto
#datavize
Jak se tvoří pavučina vztahů
YoungLink využívá metody a postupy síťové analýzy. Pomocí konkrétních dotazů, předem připravených scénářů nebo úkolů a her se snaží zjistit, jak kolektiv vidí konkrétní žáci. Informace od dětí potom propojí a pospojují, až vznikne jakási pavučina vztahů, která věrně odráží sociální prostředí ve třídě. Lze z ní vyčíst, kdo se s kým baví, mezi kým to skřípe a kdo je třeba na okraji kolektivu. Z mapy lze vyčíst i negativní vztahy, které kolektiv rozbíjejí.
Aplikace navíc umí pracovat i s něčím, čemu Brabec říká „lžifaktor“ – je schopná pracovat i s jedinci, kteří se snaží lhát nebo záměrně ohýbat skutečnost.
Školní psycholog je díky výstupu z šetření schopný mnohem lépe zhodnotit, jaký preventivní nebo intervenční program pro danou třídu nebo skupinku dětí zvolit a jak dál postupovat. Apka mu navíc našeptá, čeho by si v dané třídě měl všímat primárně.
Výsledky se nedostanou jen k pracovníkům školy, ale (v méně podrobné verzi) i dětem a jejich rodičům. Děti v podobě slepé mapy vidí to, co se uvnitř jejich kolektivu děje a do jaké míry to pro třídu může být ohrožující nebo problematické. Údaje jim pak slouží jako podklad pro práci na vztazích uvnitř třídy, ideálně společně s jejich učitelem v rámci třídnické hodiny.
Rodiče zase získají základní shrnutí toho, jak třída jako celek funguje, a také možnost podívat se, jak je jejich dítě odolné vůči rizikovému chování. Ve výsledku tak aplikace může pomoci, aby komunikace mezi školou a rodiči byla mnohem efektivnější.
Výhodou je i to, že šetření nezabere mnoho času. Je možné jej opakovat v průběhu roku několikrát a zachytit tak detailnější změny v klimatu tříd.
Expanze do USA
Byznys model společnosti je založen na žákovských licencích – školy si aplikaci předplácejí na celý školní rok podle počtu žáků a tříd, ve kterých ji chtějí využívat.
Ve druhém pololetí školního roku 2023/2024 proběhlo pilotní testování aplikace, do kterého se zapojilo přes 30 škol z celého Česka. V současnosti ji už používají desítky škol.
Jak Brabec říká, provozovatelé novinky zatím sbírají velmi pozitivní zpětnou vazbu od učitelů, školních psychologů i samotných žáků. Tvůrci YoungLink rovněž spouštějí v pilotním programu v partnerských městech a současně připravují expanzi na zahraniční trhy.
„Naším cílem je, aby se YoungLink stal standardní součástí školní praxe, podobně jako třídní kniha nebo elektronická žákovská. Vedle dalšího růstu v Česku se zaměřujeme především na zahraničí, zejména na USA, kde už podnikáme první kroky,” říká Brabec.
Do budoucna chtějí v YoungLink dál rozvíjet školní verzi a zároveň připravují nové varianty aplikace pro další prostředí. Uplatnění by mohla najít i v mnoha typech kolektivů, i dospělých, například ve sportovních klubech nebo pracovních týmech, kde by mohla pomoci měřit efektivitu komunikace a vztahy.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.