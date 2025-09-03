Do realitního byznysu zamířil hned po studiích, před deseti lety David Hauerland založil vlastní firmu zabývající se nemovitostmi. Dnes společnost Fidurock, kterou vlastní společně s kolegou Petrem Valentou, spravuje celkem čtrnáct menších obchodních center v regionech a dvacítku činžáků. V plánu je přitom další růst: firma podle Hauerlanda zvládne rok co rok opravit pět dalších činžovních domů, které předělává na nájemní byty. Za deset let se prý naučili, jak z investičního bytu udělat „mašinu na peníze“ a vydělávat na nich více než běžní malí pronajímatelé. Pořídit si investiční byt ostatně doporučuje i mladým lidem – měli by to prý udělat ještě dříve, než si koupí vlastní bydlení.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.