1. Filtr falešných plateb PayPalu měl výpadek
Evropské banky zaznamenaly vlnu neoprávněných platebních příkazů z účtů PayPal. Platby v souhrnné hodnotě přibližně 10 miliard eur (necelých 250 miliard korun) musely být zablokovány poté, co selhal systém na kontrolu podvodů.
Stalo se tak ve chvíli, kdy finanční instituce nahlásily miliony podezřelých inkasních příkazů. Firma potvrdila, že „určité transakce u bankovních partnerů a potenciálně i jejich zákazníků“ byly dotčeny dočasným přerušením služeb. Příčina byla rychle identifikována a účty, jichž se záležitost týkala, byly aktualizovány.
Na problém jako první upozornila Německá asociace spořitelen, která později vydala ujištění, že problém byl vyřešen a transakce opět probíhají normálně. Věc nyní vyšetřují německé kontrolní orgány.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.