Pět let poté, co se v covidové pandemii uzavřely kanceláře a firmy i zaměstnanci objevili nový svět home officu, hoří na trhu práce bitva o tento styl zaměstnaneckého chování. Firmy a jejich lidé se musí domluvit, zda pokračovat stejným směrem, nebo se obrátit k návratu. Některé společnosti jsou pro druhou variantu a chtějí své zaměstnance zase pohromadě na jednom místě. Pokud jim to nařídí, podstupují určité riziko.
Ukázkovým příkladem toho, jak se firemní politika může během několika let otočit, je Komerční banka. Před několika týdny povolala své zaměstnance zpět do kanceláří a home office jim dovoluje jen na jeden den v týdnu místo dřívějších tří. „Hlavním motivem je sladění se v rámci nové strategie skupiny Société Générale, která klade větší důraz na osobní spolupráci a sdílení. Chceme posílit týmovou dynamiku a efektivitu,“ říká tisková mluvčí Šárka Nevoralová. Ještě v roce 2021 přitom prezentoval personální ředitel banky Ctirad Lolek nový koncept Smart Office jako dlouhodobý a nevratný trend: „Nedokážu si představit, že bychom zatáhli za brzdu a šli zpátky do kanceláří. Ta doba je zkrátka pryč.“
