Pět let poté, co se v covidové pandemii uzavřely kanceláře a firmy i zaměstnanci objevili nový svět home officu, hoří na trhu práce bitva o tento styl zaměstnaneckého chování. Firmy a jejich lidé se musí domluvit, zda pokračovat stejným směrem, nebo se obrátit k návratu. Některé společnosti jsou pro druhou variantu a chtějí své zaměstnance zase pohromadě na jednom místě. Pokud jim to nařídí, podstupují určité riziko.

Ukázkovým příkladem toho, jak se firemní politika může během několika let otočit, je Komerční banka. Před několika týdny povolala své zaměstnance zpět do kanceláří a home office jim dovoluje jen na jeden den v týdnu místo dřívějších tří. „Hlavním motivem je sladění se v rámci nové strategie skupiny Société Générale, která klade větší důraz na osobní spolupráci a sdílení. Chceme posílit týmovou dynamiku a efektivitu,“ říká tisková mluvčí Šárka Nevoralová. Ještě v roce 2021 přitom prezentoval personální ředitel banky Ctirad Lolek nový koncept Smart Office jako dlouhodobý a nevratný trend: „Nedokážu si představit, že bychom zatáhli za brzdu a šli zpátky do kanceláří. Ta doba je zkrátka pryč.“

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 29 Kč měsíčně
První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67781230-z-loznice-zpet-do-open-spacu-firmy-riskuji-ztratu-talentu  