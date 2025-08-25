Přestože tvrdí, že miluje vůni benzinu, nastoupil Daniel Vagaský v roce 2022 na pozici generálního ředitele Shell Czech Republic s cílem přispět k přechodu petrolejářské legendy do zelené budoucnosti. Říká, že dnes ve firmě padají především slova jako dekarbonizace, nízkoemisní nebo elektromobilita. A to i v Česku, přestože auta na baterku tady zatím nejsou velkým hitem. „Český zákazník je zkrátka hodně konzervativní. Ale pomalu se to mění. Vidíme, že počet elektroaut v tomto roce výrazně vzrostl, zejména u služebních aut,“ komentuje situaci.

Není elektromobilita slepá ulička?

Není. I když tu máme různý přístup. Společnost Shell se zavázala do roku 2050 k uhlíkové neutralitě, do roku 2030 snížit emise CO2 o 50 procent vůči roku 2016 a elektromobilita je jednou z cest. Jsme přesvědčení, že má význam především pro osobní a malá nákladní auta. Pro nákladní dopravu aktuálně vidíme vhodnější alternativy, například BioLNG nebo LNG, tedy zkapalněný zemní plyn, ale také HVO, což je nízkoemisní nafta vyrobená z obnovitelných surovin, především z odpadu, jako je použitý stolní olej nebo živočišné tuky. A z hlediska vzdálenější budoucnosti vidíme místo i pro vodík. Ten však momentálně nedává ekonomický smysl, protože vše, co naše společnost s akcionáři považuje za proveditelné a udržitelné, musí být také efektivní.

