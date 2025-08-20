Před deseti lety si ho američtí majitelé najali, aby firmu Masonite, zabývající se výrobou dveří, dostal ze ztrát. V jihlavské fabrice měl Pavel Šatný působit jen dočasně jako krizový manažer. „Smlouvu jsem měl na šest měsíců a zadání bylo firmu oprášit, vyblejskat a prodat,“ vzpomíná Šatný. Nakonec se jeho mise protáhla na několik let a měla překvapivé vyústění: Američané nabídli, aby společnost koupil. Šatný kývl, a tak je z někdejšího najatého manažera spolumajitel největšího výrobce dveří v Česku. Firma přejmenovaná na Doornite je v současné době v zisku a ročně prodává na půl milionu dveří.
