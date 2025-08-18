Jeden z nejslavnějších fotbalistů současnosti Cristiano Ronaldo oznámil, že se hodlá natrvalo usadit v Saúdské Arábii. Portugalec hrající za klub Al Nassr z Rijádu staví futuristický palác za 170 milionů dolarů a taková investice jej bohatě opravňuje získat občanství země, do které se podle svých slov zamiloval. Metodu „nákupu“ dalšího pasu prostřednictvím nemovitosti volí lidé ze Západu stále častěji. A nemusí mít zdaleka tolik peněz jako Ronaldo.
Velkým realitním kancelářím z toho vyrostl nový solidní byznys. Koupě domu je nejčastějším způsobem, jak nabýt občanství v zemích, jejichž atraktivita spočívá jak v podnebí, tak třeba v bezvízovém styku s desítkami dalších států.
