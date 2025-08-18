Je takové vedro, že se mi asi uvaří mozek, slýchá člověk občas v horkých dnech. Takový sluneční žár, aby se vám mozek skutečně uvařil, v Česku naštěstí není, i vysoké teploty ale mohou uvnitř hlavy nadělat pěknou paseku. Vedra kupříkladu zhoršují neurologické stavy – epilepsii, mrtvici, encefalitidu či migrénu. Způsobují také výrazné změny nálady – lidé jsou ve vedrech podrážděnější a agresivnější. A zároveň viditelně zpomalují myšlení.
