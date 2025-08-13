Jsme vlastně jedni z posledních mohykánů, říká principál cirkusu s patrně nejvěhlasnějším názvem v Česku. Je polovina července, do večerního představení v Opavě zbývá pár hodin a Hynek Navrátil, ředitel cirkusu Humberto, sedí u stolku v předsálí před šapitó a vypočítává jména konkurentů, kteří v posledních několika letech skončili.

Je jich pěkná řádka: Sultán, Bernes, Kopecký, Berousek, Andres… A to je řeč jen o těch největších a nejznámějších. Například cirkusový nadšenec David Havlíček, který česko‑slovenskou scénu sleduje a spravuje také web Cirkusoviny.cz, napočítal přes šest desítek „mrtvých“ cirkusů od roku 1989. A z nich téměř dvě třetiny odstavily maringotky v posledních pěti až šesti letech. „Ze zhruba čtyř desítek cirkusů, pohybujících se po Česku a Slovensku, jich dnes odhadem jezdí okolo 15,“ říká Havlíček. Opravdu velkých podniků s desítkami maringotek a zvířat jsou ale jednotky – vedle Humberta třeba Cirkus Metropol.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 29 Kč měsíčně
První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67773290-kocovna-tradice-skomira-dve-tretiny-cirkusu-skoncily-nektere-zkrachovaly-dalsi-se-meni-na-zabavni-parky  