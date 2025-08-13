Programátoři, pracovníci call center, recepční, datoví analytici, herci, zpěváci, editoři a novináři, prodavači… seznam povolání, která dříve či později nahradí umělá inteligence (AI), se rozšiřuje do nekonečna. S tím, jak se zdokonalují modely AI, se zdá, že ohroženi jsou nakonec úplně všichni.
Umělá inteligence dělá všechno lépe, efektivněji, a když k ní přidají tvůrci i tělo, ať už ve formě humanoidních robotů či jakékoliv jiné, dostatečně všestranné a funkční, může lidstvo jít na odpočinek. Protože všechny profese zvládne AI daleko lépe a s umělým tělem se může pustit i do hájemství doposud vyhrazeným lidem – včetně péče o ně. Aspoň tak vypadá budoucnost nalinkovaná technomágy současného světa, která už dávno není sněním z říše literatury sci-fi.
