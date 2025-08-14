1. AI generuje nové miliardáře

AI generuje nové miliardáře
Foto: Shutterstock

Start‑upy zabývající se umělou inteligencí vytvořily letos desítky nových dolarových miliardářů. AI se tak rychle mění v největší motor tvorby bohatství v novodobé historii.

Velké investiční injekce do firem jako Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI či Anysphere vynesly jejich zakladatelům „na papíře“ obrovské majetky. Podle společnosti CB Insights v současnosti existuje v oblasti AI 498 firem s hodnotou více než jedna miliarda dolarů. Jejich celková tržní hodnota činí 2,7 bilionu dolarů. Stovka z nich byla založena od roku 2023. V současnosti také existuje více než 1300 start‑upů zaměřených na AI s hodnotou přes 100 milionů dolarů.

Na rozdíl od internetové horečky koncem 90. let minulého století, kdy se na burzu hrnuly desítky firem, mohou dnešní AI start‑upy zůstávat déle v soukromých rukou díky nepřetržitému přílivu kapitálu od fondů rizikového kapitálu, státních investičních fondů, rodinných investičních kanceláří a dalších technologických investorů.

