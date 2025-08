Když si chcete popovídat o tom, jak funguje trh fondů kvalifikovaných investorů a obecně fondový byznys v Česku, těžko byste hledali většího experta, než je Pavel Doležal. Vybudoval a řadu let řídil investiční společnost Avant, největšího tuzemského správce fondů kvalifikovaných investorů, přičemž během téhle kariéry založil přes 160 fondů určených pro movité investory. V rozhovoru jsme si povídali o tom, že existence řady fondů na českém trhu může skončit velkým průšvihem, probrali jsme, jak poznat ty problémové a na co obecně si u fondů dát pozor. A jaký nový byznys Doležal rozjel poté, co před čtyřmi lety prodal majoritní podíl v Avantu?