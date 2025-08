Květen 2023. Slavia poráží Spartu na jejím stadionu ve finále domácího poháru a její fanoušci jsou na vrcholu blaha. Mezitím se ovšem za oponou odehrává drama, o kterém se do té doby nevědělo. Ač si vršovický klub, vlastněný čínskou skupinou CITIC, připsal další velký sportovní triumf, uvnitř bobtnal obří finanční problém.

„Přišel finanční ředitel a řekl mi: Jardo, na účtech nejsou peníze, hráčům ani zaměstnancům jsme nedali výplaty,“ vzpomíná předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. V televizním dokumentu The Masterplan popsal, jak zájem čínských investorů o klub uvadal a že v jejich posledních letech ve Slavii nebylo smyslem vedení vyhrát titul, ale udržet klub finančně a ekonomicky v pohodě. Co následovalo, všichni známe. Tvrdík oslovil Pavla Tykače, jednoho z nejbohatších Čechů, jestli by klub nechtěl koupit. Tomu to přišlo jako dobrý nápad a hned v první kompletní sezoně v roli majitele vyhrál ligu.