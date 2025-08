Mluvit, mluvit, mluvit. To je podle Heleny Svárovské základní rada, jak zdárně zvládnout předání rodinného majetku další generaci. Může to znít banálně, ale tuhle ženu se vyplatí poslechnout. Už deset let je ředitelkou J&T Family Office, která se specializuje na správu rodinného jmění nejbohatších Čechů. V rozhovoru jsme probrali, jakých největších chyb se rodiny při mezigeneračním předávání jmění dopouštějí, v čem by se nejmajetnější Češi měli inspirovat v zahraničí, na co si při předávání jmění dát pozor a proč je pro zdárné předání žezla té další generaci klíčová i víra. A dozvíte se i to, proč je někdy důležité, aby Svárovská říkala svým klientům nepříjemné věci a bránila je tak před sebou samými.