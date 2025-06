Český realitní trh jako by se pohyboval v začarovaném kruhu. Vinou špatné legislativy a nekonečných povolovacích procesů se staví mnohem méně nových bytů, než po kolika je mezi lidmi hledajícími bydlení poptávka. To tlačí ceny vzhůru, často meziročně i dvouciferným tempem. Lákavé výnosy pak přitahují zájem investorů. Tím se odčerpává část bytů z trhu a prohlubuje se přetlak nabídky nad poptávkou. A to přispívá k dalšímu růstu cen.

V minulosti skupovali významnou část nových bytů především menší investoři. K těm se v posledních letech přidaly ale také velké investiční fondy a další kapitálově silné společnosti, které plánují vybudovat portfolia s tisíci nájemními byty. A už brzy se do souboje o nedostatkové byty zapojí také penzijní společnosti, jimž tuto možnost dala nová legislativa v letošním roce. Výsledkem bude stále menší počet bytů, které zbudou na domácnosti hledající vlastní bydlení.