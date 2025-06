Průzkum mezi vašimi zákazníky ukázal, že Češi raději než v hobbymarketu nakupují barvy v malých specializovaných obchodech. Jak se na distribuční sítě nátěrových materiálů díváte vy?

Hobbymarkety jsou dostupné ve velkých městech, nabízejí pohodlné parkování a delší otevírací dobu. Řekl bych, že jsou vhodné pro zákazníka, který jde najisto pro konkrétní produkt. Výhodou menších prodejen, jako je naše síť Dům barev, je zase to, že tam navážete osobní kontakt s člověkem, který vám pomůže vyřešit váš konkrétní problém. Poradí vám, jaký typ barvy se hodí na daný povrch, co dalšího budete potřebovat a v jakém množství. Doladí váš nákup na míru.

Proti tomu jde ale rostoucí trend nakupování přes e‑shopy. Je tomu tak i u vás?

Ano, i nám roste podíl nákupů přes e‑shop. Tam pochopitelně tenhle osobní kontakt chybí. My jsme to částečně vyřešili tím, že přes e‑shop nabízíme hotové balíčky, které obsahují i aplikační a zakrývací pomůcky na vymalování třeba jednoho pokoje. Myslím, že způsoby nakupování v prodejně a na internetu budou vedle sebe existovat dál, protože každý má své výhody a nevýhody.

Vaším velkým tématem je udržitelnost. Jak se dá řešit u barev, například pokud jde o spotřebu obalů?

Před pár lety jsme například přešli na systém ready to use a nabízíme produkty, které umožňují aplikaci přímo z původního balení. Jinými slovy, otevřete kbelík a rovnou můžete malovat. Tím odpadá nutnost ředění a používání dalších nádob. Navíc nehrozí, že zákazník naředí barvu špatně a musí pak vymalovat znovu. V budoucnu se možná bez kbelíků obejdeme úplně. V některých evropských zemích už je například běžné, že na stavbu přivezou kontejner s barvou, natáhnou hadice do příslušné místnosti a barvu nastříkají přímo na stěny.

Jak řešíte otázku udržitelnosti právě s řetězci, které vaše produkty prodávají?

Společně s nimi především hledáme způsoby, jak usnadnit jednotlivé procesy, například zkrátit závozové trasy a minimalizovat mezisklady. To jsou věci, které na první pohled nejsou vidět, ale pro snížení uhlíkové stopy jsou podstatné.

Máte nějaké tipy na udržitelnou logistiku?

Jedním z největších přínosů je pro nás tónování. V každé specializované prodejně máme tónovací stroj a díky tomu nemusíme rozvážet po všech obchodech širokou škálu readymixů ve všech barevných odstínech. Zároveň tím minimalizujeme likvidaci neprodaných barev, které by ve skladech expirovaly. Pomáhá nám, že máme jeden centrální sklad a z něj vozíme na prodejny jen zboží v požadovaném množství a velikosti balení.

Souvisí s tím i různá opatření ve výrobě, například v našem závodě v Břasích používáme pro výrobu barev kaolin z nedaleké obce, takže nemusíme přepravovat suroviny na velké vzdálenosti. Dobré zkušenosti máme i s elektromobilitou, naši řidiči si tato vozidla rychle oblíbili pro jejich snadný provoz a nízkou hlučnost.

Článek vznikl ve spolupráci se společností PPG.