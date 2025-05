1. Ročníky nad 1970 čeká v Dánsku penze až v 70

Foto: Shutterstock

Ani protesty v ulicích Kodaně, ani odpor odborových organizací či nízká podpora mezi obyvatelstvem nezabránily dánskému parlamentu zvýšit hranici věku odchodu do důchodu na 70 let. Zákon byl schválen v poměru hlasů 82 : 21.

Severská země tak plánuje mít nejvyšší důchodový věk v Evropě. Na jmenovanou hranici se dostane v roce 2040. Bude se vztahovat na všechny osoby narozené po 31. prosinci 1970.

Od roku 2006 Dánsko váže věk penzionování na průměrnou délku života, každých pět let ho zvyšuje. V současné době je to 67 let a již dříve platilo, že v roce 2030 se zvýší na 68 let a v roce 2035 na 69 let.

Předseda dánské odborové konfederace Jesper Ettrup Rasmussen řekl, že opatření je naprosto nespravedlivé. Manuálně pracující jsou podle mnoha názorů diskriminováni, neboť jejich opotřebení vůči lidem z kanceláří je vyšší a oni ztrácejí možnost prožít důstojný seniorský věk.

Kritici poukazují i na to, že zdravá dánská ekonomika takové opatření nepotřebuje.