Rozhodnutí natočit příběh o Janu Žižkovi v angličtině otevřelo Petru Jáklovi nový svět. Bývalý olympionik a mistr republiky v judu do té doby produkoval filmy v Česku. Ale jako příležitostný kaskadér přičichl k Hollywoodu a táhlo jej to tam. Teď, tři roky po premiéře snímku o středověkém husitském vojevůdci, se podílí na produkci filmů vznikajících pod dohledem velkých studií a hrají v nich známé hvězdy. Například do aktuálně uváděného snímku V pasti se podařilo obsadit Anthonyho Hopkinse. Jedenapadesátiletý Jákl, jenž vystudoval tělesnou výchovu, je v kinematografii samouk. Tak jako jeho otec, jenž jej k natáčení přivedl.