Nutným aspektem úspěšného investování je placení daně z příjmů z dosažených zisků. K tomu umět zaplatit co nejméně peněz, respektive vypočíst daň správně, je zapotřebí dobrá znalost pravidel.

Začíná to už faktem, že prodej cenných papírů je do 100 tisíc korun ročně od daně z příjmů osvobozen, bez ohledu na to, kolik vyděláte. Určující je objem prodejů, nikoliv zisk. Takže pokud prodáte akcie za 200 tisíc, které jste nabyli za 190 tisíc, zdaníte 10 tisíc. Pokud ale prodáte akcie za 100 tisíc, když jste je koupili za 10 tisíc, nezdaníte nic, i když je zisk vyšší. Je tedy dobré si při transakcích hranici osvobození hlídat.