Socha s názvem Fearless Girl (Nebojácná dívka), financovaná americkou investiční společností State Street Global Advisors, měla netradičním způsobem upozornit na nedostatečné zastoupení žen ve vrcholovém managementu firem. V roce 2017 byla umístěna před slavnou sochu zuřícího býka na Broadwayi od italského sochaře Artura Di Modica nedaleko Wall Street. O rok později, po mnoha kontroverzích, včetně námitek autora býka, byla vzpurná dívka s rukama založenýma v bok přesunuta před budovu americké burzy cenných papírů v New Yorku. Nutnost většího zastoupení žen, menšin a dalších znevýhodněných skupin shrnuje angličtina pod zkratku DEI (diversity, equity, inclusion). V posledních letech téměř neexistovala v USA velká veřejně obchodovaná společnost bez DEI oddělení, měly je i federální úřady. S tím je ale teď konec.

Prezident Donald Trump po nástupu do svého druhého funkčního období začal naplňovat to, co řekl v předvolební kampani: „Nebudeme tolerovat takzvanou politiku rovnosti, která trestá Američany na základě rasy nebo pohlaví.“ Vydal sérii exekutivních příkazů zaměřených proti DEI ve federální správě i soukromém sektoru. Ministerstvo spravedlnosti nyní může ve spolupráci s dalšími agenturami identifikovat firmy s těmito „diskriminačními“ programy a příslušné úřady mají právo začít je kvůli nim vyšetřovat. Například Federální komise pro komunikace (FCC) začala zkoumat praxi DEI ve společnosti Comcast, mateřské pro NBC. Firmám hrozí pokuty a sankce, vyšetřovatelé jim mohou nařídit povinnost změnit tuto politiku, aby neporušovaly platné antidiskriminační zákony. Možné jsou i žaloby ze strany státních úřadů a nad vším se vznáší hrozba ztráty vládních zakázek.