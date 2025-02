Víte, že když nakupujete na Amazonu, tak tahle firma sleduje a analyzuje nejen vaši nákupní historii, ale třeba i to, jaký čas strávíte prohlížením jednotlivých produktů? I díky tomu dokáže poměrně přesně předpovědět, co vás zajímá, a tak není divu, že generuje až 35 procent příjmů z prodeje zboží, které vám její stránky samy doporučí. Podobným způsobem funguje i Netflix, když vám nabízí filmy a seriály na základě historie sledování (a to nejen vaší, ale i lidí s podobným vkusem), a dokonce i na základě času, kdy se na vybraný obsah díváte. Spotify zase pravidelně generuje playlisty, které jsou přizpůsobeny konkrétnímu uživateli.

Všechny tyto firmy již dávno pochopily, že pokud budou chtít v dnešním světě uspět, musí každého zákazníka znát stejně dobře, jako znáte svého nejlepšího přítele. Marketingovým trendem současnosti je tak hyperpersonalizace, kdy firmy i za využití umělé inteligence v reálném čase cílí reklamu ušitou přesně na míru právě vám. A to mnohdy, aniž byste to sami vůbec tušili.

V tomto čísle Ekonomu jsme se proto podívali na to, jaké marketingové techniky a fígle společnosti využívají, aby se vám dostaly pod kůži. Když je budete znát, třeba proti nim budete o něco více imunní.

Přeji pěkné čtení.