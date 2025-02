Spisovatelský mindrák z toho, že celou tvorbu zastíní jedno dílo, není něco, s čím by se Candace Bushnellová potýkala. A přitom by se to nabízelo hned dvojím způsobem – buď by měla být traumatizovaná úspěchem Sexu ve městě, nebo popularitou hlavní hrdinky Carrie Bradshawové. Před svým příjezdem do Prahy na dotaz týdeníku Ekonom k tomu, že je spojována hlavně s ní, odpověděla: „Myslím, že je to úžasné.“

Nejen společné iniciály autorky a fiktivní postavy, ale i podobnost profesní dráhy a záliba v rozpitvávání a prožívání milostných i jiných vztahů s muži ukazují, že jde o klasický případ stvoření alter ega. Cesta k němu začala tím, že se v devatenácti z Glastonbury v Connecticutu přestěhovala do New Yorku, což je samozřejmě ono město z názvu díla.