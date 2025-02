Trvalo to 4273 dní, než Neymar da Silva Santos Júnior vyběhl na fotbalové hřiště, aby splnil slib fanouškům svého mateřského klubu FC Santos, že se do jeho dresu jednou vrátí. Média po celém světě oslavují velký comeback a jedním dechem píšou o nenaplněném poten­ciálu talentovaného hráče. Méně zohledňují fakt, že jde o muže, jehož čisté jmění podle odhadů předloni přesáhlo hranici 200 milionů dolarů (asi 4,7 miliardy korun). Jako podnikatel uspěl ještě lépe než jako fotbalista, přičemž prodejním artiklem bylo jak hráčské umění, tak i on sám coby osoba.

Brazilský stadion Vila Belmiro, domovský stánek FC Santos, je skromný, má kapacitu 16 tisíc míst a při poslední modernizaci v roce 2009 dostal elektronický ukazatel skóre a ochozy byly osázeny novými sedačkami. Byl to zároveň rok Neymarova debutu za tým dospělých. Když se minulou středu, v den 33. narozenin, oblékl do černobíle pruhovaného dresu po letech znovu, musel si uvědomovat, že se toho tady moc nezměnilo.