Původně to byla zpráva o podnikateli, jehož náklonnost k motorkám a silná soutěživost přivedly k jedné z nejtěžších zkoušek v motoristickém sportu, na start Dakaru. Letošní ročník této extrémní rallye ze zprávy udělal silný příběh. Jiřímu Brožovi bude pětačtyřicet a je majitelem firmy s jedenapůlmiliardovým ročním obratem. Montáže Brož staví automatizované regály v průmyslových halách na čtyřech kontinentech. Cílevědomost z byznysu přenesl i do závodění. Když dojel do cíle Dakaru, splnil si klukovský sen.

Zkouška to byla velká. Musel překonat bolest zraněného kolena. Vymyslet, jak sám v poušti zprovozní stroj, jehož poškození bylo na hraně pojízdnosti. Čelil rizikům dlouhé jízdy ve tmě a dalším. To, jak o své účasti vypráví, dává story ještě další rozměry.